الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

جنين
جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد مواطن متأثرا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، غرب جنين.

وأصيب الشهيد عبدالله عماد أبوالحسن من بلدة اليامون غرب جنين، برصاصة في بطنه أدت إلي وفاته.

واندلعت مواجهات في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

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استشهاد 4 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

والأربعاء الماضي، استشهد 4 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. 

فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

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وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي  المستمر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ستصعد الأزمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في إفادة صحفية: "إن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها.

وأضاف: "أن استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها في مدينة جنين وقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها".

وتابع: "على الإدارة الأمريكية أن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه.

الإحتلال الإسرائيلي جنين كفردان قوات الاحتلال الرئاسة الفلسطينية

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