السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

الاحتلال
الاحتلال

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصفًا عنيفًا على موقع شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخ على الأقل موقعًا شرق المدينة، ما أدى الى أضرار مادية فيه، دون وقوع إصابات.

txt

إصابات بالرصاص إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال لمسيرات سلمية في قطاع غزة

وأصيب ثلاثة مواطنين، اليوم بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات سلمية، تقام لليوم الثامن على التوالي، في أماكن متفرقة شرق القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، مما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع احتجاجًا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، وضد المقدسات والأسرى.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، بداية من غدٍ الأحد والإثنين، وذلك بذريعة الأعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن أنها ستفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءًا من ظهر غدٍ الأحد وحتى مساء الإثنين، لمدة يومين، تزامنًا مع ما يسمي يوم الغفران، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمى عيد العرش لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس المقبل وحتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.

الإحتلال الإسرائيلي غزة مسيرات سلمية طائرات الاحتلال فلسطين

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة