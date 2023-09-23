الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصفًا عنيفًا على موقع شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخ على الأقل موقعًا شرق المدينة، ما أدى الى أضرار مادية فيه، دون وقوع إصابات.

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال لمسيرات سلمية في قطاع غزة

وأصيب ثلاثة مواطنين، اليوم بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات سلمية، تقام لليوم الثامن على التوالي، في أماكن متفرقة شرق القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، مما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع احتجاجًا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، وضد المقدسات والأسرى.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، بداية من غدٍ الأحد والإثنين، وذلك بذريعة الأعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن أنها ستفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءًا من ظهر غدٍ الأحد وحتى مساء الإثنين، لمدة يومين، تزامنًا مع ما يسمي يوم الغفران، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمى عيد العرش لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس المقبل وحتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.