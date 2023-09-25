الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه بتذليل العقبات بمشروع ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي

محافظ قنا
محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، بتذليل التعارضات التي تعيق مسار مشروع ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى للانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمنى المقرر له، مع ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتذليل التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء محافظة قنا، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل في مختلف أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، داخل مكتبه في الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إزدواج وتطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى والذي يعد أحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل محافظة قنا، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن فرج الله مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير جنوب الصعيد،  والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية في محافظة قنا

ومن جانبه قال  محافظ قنا، إن مشروع الإزدواج يجرى تنفيذه بطول ٥٠ كم تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، وسيضم ٣ حارات مرورية فى كل اتجاه بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن ازدواج الطريق سوف يسهم فى زيادة معدلات الامان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية ، فضلا عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن واختصار الوقت ، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

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