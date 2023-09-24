محافظ قنا يناقش استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعًا موسعًا؛ لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مجلس المحافظين بالأمس، والذي وجّه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب، حضر الاجتماع حسام حمودة السكرتير العام، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ورؤساء شركات المرافق.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، موجهًا بتشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

إعداد 1079 مدرسة

من جهته، قال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز ١٠٧٩ مدرسة بمراكز وقرى المحافظة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تشمل جميع المراحل التعليمية، منها ٢١ مدرسة إنشاء جديد تضم ٢٩١ فصلًا، و تدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد ٣٧٦٠ تختة ومقعدًا جديدًا، بدلًا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظًا على سلامة التلاميذ والطلاب، لافتًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين قامت بتنظيم معارض "أهلًا مدارس" في عدد من مدن المحافظة، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.