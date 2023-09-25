الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في إقامة محطة معالجة صرف صناعي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا، لاستعراض مستجدات العمل في مشروع اقامة  محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الاسكان ببورسعيد،  واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في اقامة محطة معالجه 

واستعرض محافظ بورسعيد، التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة،  خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي، حيث ناقش الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ،  والذي يتمثل في بناء محطة صرف صناعي جديدة بالتعاون مع  شركة Hydro Industries ، والاعتماد على دمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر ، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة .

وخلال اللقاء، تم استعراض التصميمات الهندسية للمشروع الجديد، وكافة الٱليات الخاصة بتنفيذ المشروع،  ووجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة ببورسعيد و وزارة الاتصالات وممثلي الشركة،  لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
تكنولوجيا معلومات محافظ بورسعيد محطة معالجة بورسعيد صناعى

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