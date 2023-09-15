مصر تشارك في مؤتمر الحكومة الرقمية للشمال 2023 ببريطانيا

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر الحكومة الرقمية للشمال 2023 ، بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، تحت شعار "الثورة التكنولوجية في الشمال - الابتكار في الخدمات العامة".



وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي كلمة حول الحكومة الرقمية والحاجة إلى الابتكار الجاد، مستعرضًا التجربة الناجحة لمركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.



وتشمل الموضوعات الرئيسية التي يتم مناقشتها خلال المؤتمر: القيادة الرقمية والمهارات الرقمية والهوية الرقمية وتحليل البيانات وتكنولوجيا السحابة والفجوة الرقمية.

تطوير البنية التحتية الحكومية لبناء مستقبل الرقمي



وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من الجلسات وحلقات النقاش حول موضوعات مختلفة، منها تطوير البنية التحتية الحكومية لبناء مستقبل الرقمي، وتعزيز القيمة الاجتماعية للمواطن من خلال استغلال طاقات المجتمعات الرقمية، وربط الشركات الناشئة بالحكومة، والتعاون بين عناصر القطاع العام لبناء حكومة رقمية وتحسين تجربة المواطن، وتمكين المواطنين باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة بشكل آمن، وتنفيذ استراتيجية ناجحة للشمول الرقمي، وتسريع التحول الرقمي من خلال الابتكار.

ويتضمن الحدث أيضًا فعاليات للتشبيك ومعارض، إلى جانب جلسات وندوات أخرى.



وكان المؤتمر قد انعقد للمرة الأولى في عام 2013 وهو الحدث الرئيسي الذي يجمع إدارات الحكومة المركزية والسلطات الحكومية المحلية والقطاع العام لوضع سياسات رقمية جديدة ومشاركة قصص النجاح ومواكبة التطور التكنولوجي.

ويشارك في المؤتمر قادة صناعة التكنولوجيا لمناقشة كيفية الاستفادة من الابتكارات لتعزيز الكفاءة والفعالية والتأثير في تكنولوجيا الخدمات العامة.

ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي

في سياق متصل نظمت شركة ميتا "أسبوع ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويجمع الحدث أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، وقادة الصناعة ومجتمع رواد الأعمال وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية لتصميم خارطة طريق مشتركة لاستكشاف تكنولوجيات ميتافيرس البازغة، مع التركيز على مصر.

ويتمثل الهدف الرئيسي من ورشة العمل في زيادة استيعاب الميتافيرس، باعتباره مستقبل الإنترنت وفرصة لتعزيز مكانة مصر ودفع عجلة الابتكار.

استخدام التكنولوجيا في إعادة إحياء التراث الثقافي والتاريخي

وتتضمن أجندة ورشة العمل مجموعة من الجلسات وحلقات النقاش للبحث في عدة موضوعات، منها استخدام التكنولوجيا في إعادة إحياء التراث الثقافي والتاريخي، والفرص الاقتصادية التي تتيحها التكنولوجيات البازغة، والأطر السياسية والتنظيمية للتكنولوجيات البازغة في الأسواق الناشئة، وانتشار تكنولوجيا الجيل التالي، ودور التكنولوجيات البازغة في تسريع خطط التحول الرقمي، من بين موضوعات أخرى.



ويشمل جدول أعمال المؤتمر مسارات مختلفة، منها الأطر السياسية والتنظيمية والتخطيط لوضع استراتيجية حول الميتافيرس في إطار رؤية مصر 2030، وفرص جديدة للأعمال التجارية وتأثيرها على الاقتصاد، ودراسة حالات استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات التعليم والتراث والسياحة، والمتطلبات الفنية للميتافيرس ومشهد المطورين.