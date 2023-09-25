موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023.. ورابط تقليل الاغتراب

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية في تلقي رغبات الطلاب المتخلفين والمستفيدين للالتحاق بالكليات، كما يستمر فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات ومعاهد بعيدة عن النطاق الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023.

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023

يوفر موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023 رابط تسجيل الرغبات للطلاب من الأقسام الثلاث «صناعي – تجاري – زراعي»، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط على الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

سجل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

اضغط على خانة "تسجيل الرغبات".

اختر نوع المؤهل الدراسي (صناعي/ تجاري/ زراعي/ فندقي) ونظام الدراسة (3 أو 5 سنوات).

اكتب رقم جلوسك والرقم السري.

اختر الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها.

رتب رغباتك بترتيب تنازلي.

اضغط على زر "تأكيد".

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية لتغيير الكليات أو المعاهد التي تم ترشيحهم لها وفقًا رغباتهم، وذلك في حدود الأماكن المتاحة وقواعد التوزيع الجغرافي، وتأتي خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال نفس الرابط السابق .

تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

اختيار خانة "تقليل الاغتراب".

اختيار الرغبات المطلوب التحويل إليها.

الضغط على زر "تأكيد".

وتم فتح باب تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية لعام 2023 في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2023، وبعدها سيتم توفير نتائج تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال نفس الرابط الذي تم عليه كتابة رغبة التحويل وهو موقع التنسيق الإلكتروني.