عادات صحية خاطئة يقع فيها الأمهات بالتزامن مع العام الدراسي.. تجنبيها

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ، المقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر الجارى، يسعى العديد من الأمهات إلى الالتزام بالعادات الصحية خاصة فى تحضير اللانش بوكس والبعد عن العادات الغير صحية التى تهدد صحة أطفالنا، فى هذا السياق ترصد الدستور بعض العادات الصحية التى يجب عليكى الابتعاد عنها أثناء الدراسة.

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التقليل من الحلويات

يعد الإكثار من الحلويات فى المدارس من العادات الخاطئة التي يقع فيها الأمهات حيث أن تناول الطفل للحلويات المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات خلال الساعات الدراسية، يعرضه لصعوبة التركيز و فرط الحركة وقلة النشاط لذلك يجب عليكى تجنبها واستبدالها بالفواكه.

إلغاء وجبة الإفطار

تعد إلغاء وجبة الإفطار قبل النزول للمدرسة من أسوء العادات حيث أن وجبة الإفطار مهمة حتى وإن تم تحضير لانش بوكس حيث أنه من الضروري حصول الطفل على وجبة متكاملة تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه مثل البيض أو الجبن أو اللبن مع الخضروات والفواكه، على أن تكون وجبة المدرسة وجبة خفيفة مكملة وليست أساسية.

تجاهل ممارسة الرياضة

يعد تجاهل الرياضة من العادات السيئة جدًا التي يهمل فيها اولياء الامور حيث أنه من المعروف أنّ عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ هو اتجاه مؤسف آخر بين أطفال المدارس، هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، بما في ذلك الجداول الزمنية المزدحمة، محدودية اللعب والأنشطة الخارجية ومحدودية وقت اللعب الإبداعي لذلك يجب أن تخصصي وقت فى اليوم أو الاسبوع لممارسة الرياضة والاستمتاع بها.

مشاركة الطعام بطريقة خاطئة

يلجأ الطلاب فى المدارس الى مشاركة الطعام ولكن بطريقة خطأ قد تؤدى إلى الجراثيم بسبب عدم غسل اليدين وعدم تغطية الفم عند العطس هذه كلها ممارسات شائعة بين أطفال المدارس، وجميعهم ينشرون الجراثيم حولهم مما يمنع أطفالنا من التمتع بصحة جيدة لذلك يجب تقديم نصائحك لأولادك عن كيفية مشاركة الطعام بطريقة سليمة.