الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

عادات صحية خاطئة يقع فيها الأمهات بالتزامن مع العام الدراسي.. تجنبيها

رياض الاطفال
رياض الاطفال

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ، المقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر الجارى، يسعى العديد من الأمهات إلى الالتزام بالعادات الصحية خاصة فى تحضير اللانش بوكس والبعد عن العادات الغير صحية التى تهدد صحة أطفالنا، فى هذا السياق ترصد الدستور بعض العادات الصحية التى يجب عليكى الابتعاد عنها أثناء الدراسة.

أقرأ ايضًا

txt

خطاب من التعليم بشأن خطة التنمية المهنية لمعلمي 6 ابتدائي

التقليل من الحلويات

يعد الإكثار من الحلويات فى المدارس من العادات الخاطئة التي يقع فيها الأمهات حيث أن تناول الطفل للحلويات المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات خلال الساعات الدراسية، يعرضه لصعوبة التركيز و فرط الحركة وقلة النشاط لذلك يجب عليكى تجنبها واستبدالها بالفواكه. 

إلغاء وجبة الإفطار

تعد إلغاء وجبة الإفطار قبل النزول للمدرسة من أسوء العادات حيث أن وجبة الإفطار مهمة حتى وإن تم تحضير لانش بوكس حيث أنه من الضروري حصول الطفل على وجبة متكاملة تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه مثل البيض أو الجبن أو اللبن مع الخضروات والفواكه، على أن تكون وجبة المدرسة وجبة خفيفة مكملة وليست أساسية. 

تجاهل ممارسة الرياضة

يعد تجاهل الرياضة من العادات السيئة جدًا التي يهمل فيها اولياء الامور حيث أنه من المعروف أنّ عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ هو اتجاه مؤسف آخر بين أطفال المدارس، هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، بما في ذلك الجداول الزمنية المزدحمة، محدودية اللعب والأنشطة الخارجية ومحدودية وقت اللعب الإبداعي لذلك يجب أن تخصصي وقت فى اليوم أو الاسبوع لممارسة الرياضة والاستمتاع بها. 

مشاركة الطعام بطريقة خاطئة

يلجأ الطلاب فى المدارس الى مشاركة الطعام ولكن بطريقة خطأ قد تؤدى إلى الجراثيم بسبب عدم غسل اليدين وعدم تغطية الفم عند العطس هذه كلها ممارسات شائعة بين أطفال المدارس، وجميعهم ينشرون الجراثيم حولهم مما يمنع أطفالنا من التمتع بصحة جيدة لذلك يجب تقديم نصائحك لأولادك عن كيفية مشاركة الطعام بطريقة سليمة. 

عادات صحية العام الدراسي إجازة منتصف العام الدراسي إجازة نصف العام الدراسي 2024 إجازة نصف العام الدراسي 2023

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع فى الخريف.. ونصائح مهمة للمواطنين

أخبار فاتتك: الرئيس يؤكد حرص مصر على الإسهام فى مواجهة التحديات العالمية.. وائل جسار يتعرض لإطلاق نار

كيف يستفيد الطلاب من المنصات التعليمية المجانية؟.. خبير تربوي يجيب

تغني عن الدروس الخصوصية.. 6 فوائد للمنصات التعليمية للطلاب

القصة الكاملة لهاشتاج "عتق رقبة حازم عبد الله المطرفي" التي أثارت جدلًا في السعودية

أقرته وزارة الصحة.. موقع نتيجه تكليف أطباء الأسنان

"الفترة المسائية" صداع في رأس أولياء أمور طلاب الابتدائية: يجب اقتصارها على الثانوية

لو فاتك التريند| "فوي فوي فوي" يتصدر إيرادات السينما.. وتجديد حبس البلوجر هدير عاطف

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عدم قبول دعوى منع عبدالله رشدى من الخطابة

"BBC": انسحاب فرنسا من النيجر ضربة قوية لوجود باريس فى الساحل الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى