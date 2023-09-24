كيف يستفيد الطلاب من المنصات التعليمية المجانية؟.. خبير تربوي يجيب

عبر الخبير التربوى تامر شوقى عن سعادته بقرار وزارة التعليم برفع المحتوى التعليمى لكل المراحل الدراسية على منصات الوزارة.

وقال شوقى، لـ"الدستور": المنصات التعليمية هى إحدى الصور الإيحابية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، ومن خلالها يتم نقل الدروس التعليمية إلى المكان الذي يتواجد فيه الطالب بدلاً من ذهابه الى الفصول والمدارس بشكل فعلي، ويُطلق على التعلم من خلال المنصات مصطلح التعلم عن بعد.

◘ اقرأ أيضًا:

وأضاف: "يتمتع التعلم عن بعد بالعديد من المزايا كإمكانية الوصول للطلاب الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن أماكن تلقى الدروس، أو تتعارض مواعيد دروسهم مع مواعيد دروس أخرى وبالتالى تتيح المنصات لهؤلاء الطلاب امكانية الوصول اليها في اى وقت والوصول الى مصادر التعلم الاصلية من خلال اتاحة لينكات نشيطة لبعض مصادر الدروس ليروها بأنفسهم، مثل أنواع الصخور، أو الجزر، أو الزلاول والبراكين في الطبيعة، فضلا عن استخدام بعض المنصات مؤثرات صوتية وبصرية تجذب الانتباه.

واستكمل: فى ضوء عدم تواجد المعلم مع الطالب بشكل حقيقي خلال تعلمه من المنصات التعليمية، بالتالي لا بد من أن يراعى الطالب بعض الامور التي تزيد من قدرته على الاستفادة من تلك المنصات ومنها:

• تحديد الطالب لأهدافه من خلال تحديد ما هى الدروس التي يجب عليه تعلمها وما افضل المنصات التي تناسب صفه الدراسي جتى يحقق اكبر استفادة منها.

• استشارة المعلمين ذوى الخبرة عن اى من المنصات التعليمية هى الافضل لتحقيق الاستفادة المرجوة منها .

• اختيار افضل الاوقات للدخول للمنصات التعليمية، بحيث تكون بعيدة عن اوقات تعبه وارهاقه، مع الوضع في الاعتبار زمن محدد لكل درس يتلقاه من المنصة

• عدم دخول المنصات في الدروس التي سبق أن استوعبها الطالب بشكل جيد حتى لا يصيغ وقته.

• عدم تاجيل الدخول للمنصات في الدروس التى اعطيت للطالب ولم يحصلها بشكل جيد .

• تسجيل الملاحظات عن اى اجزاء لا يفهمها الطالب في شرح الدروس خلال المنصات وسؤال معلمه عنها.

• المثابرة عندما يتعامل التلميذ مع بعض الدروس في المنصات والتي قد تبدو اما صعبة أو مملة .

• التعاون مع زملائه من خلال التواصل اونلاين فيما بينهم اثناء دخولهم في المنصات في نفس الوقت.

• ربط الطالب ما يتلقاه من معلومات جديدة في مختلف الدروس في المنصات بما لديه من معلومات سابقة .

• تنظيم فهمه للدروس في المنصات من خلال كتابة الافكار الرئيسة في كل درس