الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خطاب من التعليم بشأن خطة التنمية المهنية لمعلمي 6 ابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم خطاباً لمديرياتها بالمحافظات بشأن خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024.

وجاء نص الخطاب أنه استكمالا لخطة التنمية المهنية لمعلمي الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024، بالتعاون مع مؤسسة ديسكفری ادیوکیشن لتدريب معلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بمصر على النظام التعليمي الجديد (2.0 Education) لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

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شدد الخطاب على أنه لما تم في هذا الاطار السير رحلة التدريبات وفقا لخطة العام الدراسي، فقد تقرر العقاد ورش عمل للتنمية المهنية للصف السادس الابتدائي أونلاين بقاعات الفيديو كونفرانس المتاحة بالادارات التعليمية التابعة لكم وفق الجدول التالي :
الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ / معلمي مادة العلوم 
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣/ معلمي مادة الرياضيات
الاربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣/ معلمي مادة العلوم والرياضيات 
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣/ معلمي مادة العلوم والرياضيات

وشدد الخطاب على ضرورة التوجيه لادارة التعليم الابتدائي وإدارة التدريب بمديريتكم لدعوة المستهدفين للسطور الى قاعات الفيديو كونفرانس بالادارات التعليمية على وفق تخصصه في الميعاد المحدد بالجدول السابق على أن يتم موافاتنا بالكشوف النهائية بالحضور والتقارير فور الانتهاء من التدريبات نظرا لأهميتها ، واعتبار ذلك عام للغاية .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

وأعلنت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التي من المقرر ان تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

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وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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التنمية المهنية السادس الابتدائى مؤسسة ديسكفری ادیوکیشن منظومة تعليمية متطورة التنمية المستدامة

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