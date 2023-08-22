برلمانى يطالب الحكومة بوضع تدريب وتأهيل المعلمين ضمن أولوياتها

وجّه الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه المستمر على متابعة كل ما يتعلق بتطوير وتحديث للمنظومة التعليمية وتدريب المعلمين.

الاهتمام الرئاسى بتحسين جودة التعليم

وأكد عضو مجلس النواب أن ذلك الأمر يعكس الاهتمام الرئاسى الكبير بتحسين جودة التعليم ومواكبة التحولات العالمية، ما يسهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.

وطالب سليم، في بيان، الحكومة بالإسراع في تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتطوير المستمر للمعلمين وتوفير الدعم والتدريب، كون ذلك يعزز من دورهم كمحور أساسي في تطوير التعليم وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم، خاصة أن تطوير المعلمين يعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير منظومة التعليم بشكل شامل.

المعلمون عنصر رئيسى فى تحقيق الجودة بالتعليم

وأكد عضو مجلس النواب أن المعلمين هم عنصر رئيسي في تحقيق الجودة في التعليم وضمان تحقيق أهدافه، لذلك يجب أن يتم تطوير وتدريب المعلمين بشكل مستمر لتجهيزهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم والتشجيع للمعلمين لتحقيق التميز وتطوير طرق تدريس مبتكرة، مع إعطاء أولوية قصوى لبرامج تطوير المعلمين لتحسين كفاءاتهم الأكاديمية والتربوية، واستخدام أحدث التقنيات التعليمية وتبني أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية تلبي احتياجات وتطوير مهارات الاتصال والتفاعل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل فعال.

أهمية تدريب المعلمين

كما أكد الدكتور محمد سليم أهمية تدريب المعلمين على التقويم الجديد، واستخدام أساليب تقويم شاملة وشفافة يسهم في تحسين عملية التقويم والتحسين المستمر في التعليم، وهذا يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر فاعلية وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل، مطالباً بتأهيل قيادات ومديري المدارس لأنهم عصب العملية التعليمية ويمثلون القيادة والإدارة في البيئة التعليمية، ويجب أن يكون لديهم القدرة على توجيه المدرسة نحو التحسين المستمر وتحقيق أهداف التعليم، مع ضرورة توفير الدعم والتدريب لهم ما يسهم في تحسين أداء المدارس والحفاظ على بيئة تعليمية محفزة وملائمة لنجاح الطلاب.