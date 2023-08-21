الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير منظومة المعلمين يستهدف دعم الاستثمار في التعليم

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، تأكيد على اهتمامه بالتعليم وكافة عناصره ودعم الاستثمار في التعليم، باعتبار التعليم أمن قومي.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية مقدرة أن التعليم هو أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مشيرا إلى أن بناء الإنسان بحاجة إلى منظومة رفيعة المستوى الانتقاء والتأهيل.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن تأهيل وبناء الإنسان يتم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي مما يساهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى ضرورة دعم الموارد البشرية من المعلمين من خلال حسن انتقائهم وتدريبهم ورفع قدراتهم بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والشخصية ويتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي، قائلا:«النعلمين يحملون أمانة كبيرة لأنهم يشكلون وعي المستقبل يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية».

وتابع عضو مجلس النواب، أن التعليم هو أحد الأركان الأساسية في الجمهورية الجديدة بالإضافة إلى دعم الاستثمار في التعليم للمساهمة في بناء الشخصية المصرية بهدف صقل الأجيال الجديدة علميا وثقافيا ومعرفيا.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توفير الأعداد المناسبة من المعلمين المدربين والمؤهلين بما يتوافق مع أعداد الطلاب للقضاء على أزمة عجز المعلمين.

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