الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"طفح المجاري" يزعج أولياء أمور طلاب مجمع مدارس الصفا والمروة بالجيزة

مياه المجاري تعيق
مياه المجاري تعيق ذهاب التلاميذ لمدارسهم

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، ورغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الصيانة والتنسيق مع المحافظين من أجل تنظيم دخول المدارس أول يوم مدارس فى 30 سبتمبر إلا أنه قد توجد بعض المشاكل.

أقرأ أيضًا

txt

خطاب من التعليم بشأن خطة التنمية المهنية لمعلمي 6 ابتدائي

واشتكى أولياء أمور مجمع مدارس الصفا والمروة فى فيصل من طفح المجارى أمام المدرسة، وقال أولياء الأمور فى استغاثة لـ"الدستور": نناشد المسئولين فى محافظة الجيزة بسرعة شفط هذه المجارى لاننا لا نستطيع الدخول أو الخروج من المدرسة، وأضافوا : يجب شفط هذه المياه قبل دخول المدارس حتى لا يصاب الطلاب بأى سوء أثناء التكدس فى أول أيام الدراسة.

وتواصلت الدستور مع أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجيزة الذي أكد أن الشكوى وصلت إليه وسيعمل على حلها خلال الساعات القلية المقبلة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المشكلة ستنتهى خلال ساعات. 

مياه المجاري تعيق ذهاب التلاميذ لمدارسهم

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تفاصيل دخول الطلاب للمدارس منعًا للتكدس وهى كالتالى:

_ يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

_ أما يوم الاثنين 2/10، موعد دخول المدارس 2024 الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي.

_ أما يوم الثلاثاء 3/10 موعد دخول المدارس 2024 الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

_ أما يوم الأربعاء 4 /10 موعد دخول المدارس 2024 الصف الرابع الابتدائى.

_ أما يوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي .

_ شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.

_ تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها أكثر من فترة دراسية.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم العام الدراسي إجازة نصف العام الدراسي

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"فى ضهرك يا ريس".. أهالى السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى