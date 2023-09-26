"طفح المجاري" يزعج أولياء أمور طلاب مجمع مدارس الصفا والمروة بالجيزة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، ورغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الصيانة والتنسيق مع المحافظين من أجل تنظيم دخول المدارس أول يوم مدارس فى 30 سبتمبر إلا أنه قد توجد بعض المشاكل.

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واشتكى أولياء أمور مجمع مدارس الصفا والمروة فى فيصل من طفح المجارى أمام المدرسة، وقال أولياء الأمور فى استغاثة لـ"الدستور": نناشد المسئولين فى محافظة الجيزة بسرعة شفط هذه المجارى لاننا لا نستطيع الدخول أو الخروج من المدرسة، وأضافوا : يجب شفط هذه المياه قبل دخول المدارس حتى لا يصاب الطلاب بأى سوء أثناء التكدس فى أول أيام الدراسة.

وتواصلت الدستور مع أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجيزة الذي أكد أن الشكوى وصلت إليه وسيعمل على حلها خلال الساعات القلية المقبلة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المشكلة ستنتهى خلال ساعات.

مياه المجاري تعيق ذهاب التلاميذ لمدارسهم

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تفاصيل دخول الطلاب للمدارس منعًا للتكدس وهى كالتالى:

_ يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

_ أما يوم الاثنين 2/10، موعد دخول المدارس 2024 الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي.

_ أما يوم الثلاثاء 3/10 موعد دخول المدارس 2024 الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

_ أما يوم الأربعاء 4 /10 موعد دخول المدارس 2024 الصف الرابع الابتدائى.

_ أما يوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي .

_ شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.

_ تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها أكثر من فترة دراسية.