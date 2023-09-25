رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هــ.

خالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم

قال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم- سيادة الرئيس- باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولدا للهادي الأمين الذى أضاء الوجود بنور النبوة والرسالة ووضع الأسس والمبادئ السمحة للبشرية جمعاء".

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة ونتوجه بالدعاء إلى المولي عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير".

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

أعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.