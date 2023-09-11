الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ فى غينيا الاستوائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- اليوم- بمكتبه بمجلس النواب، بتيريزا إيفوا نسانج رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، حيث استهل اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وغينيا الاستوائية في ضوء القواسم المُشتركة بين البلدين.

حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية 

وخلال اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما، مشيراً في ذات السياق إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك. 

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رئيس الشيوخ يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية

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رئيس غينيا: سنتعاون مع روسيا فى مجالى التعليم واستخراج الثروات الطبيعية

تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا

كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية في ضوء المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر. 

عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية وما تقوم به من جهود لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، كما أكدت أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس تيريزا إفوا اسانجوبو رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها، حيث رحب بالوفد الغيني، مشيداً بعمق العلاقات  بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي غينيا الاستوائية مصر غينيا

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