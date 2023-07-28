الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس غينيا: سنتعاون مع روسيا فى مجالى التعليم واستخراج الثروات الطبيعية

عمر سيسوكو إمبالو
عمر سيسوكو إمبالو

قال رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، إن مدينة سان بطرسبرج عانت من الهجمات الشرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي مثال للدول التي نهضت من أجل النضال لحماية أوطانها.

وأضاف إمبالو، خلال كلمته اليوم الجمعة ضمن أعمال القمة الروسية- الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن وفد غينيا بيساو حدد أولويات البلاد، وهي التعاون مع روسيا في 3 مجالات هامة للتنمية، هى: التعليم، والشباب والرياضة، واستخراج الثروات الطبيعية وموارد الطاقة.

وتابع: سنتعاون مع حكومة روسيا الاتحادية على أساس ثنائي، وذلك من خلال المؤسسات متعددة الأطراف وفقا لخطة العمل التي أقرتها القمة الروسية- الإفريقية.

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