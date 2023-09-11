قراءة حول النتائج المثمرة من مشاركة مصر في قمة G20 على القناة الأولى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القمة الثامنة عشر لـ مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، والتي عُقدت في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد"، في ضوء تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

خطورة أزمة الغذاء

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن كلمة الرئيس السيسي خلال جدول أعمال القمة كانت محددة وكاشفة للأزمات التي يمر العالم بها على نحو واضح، عقب أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الأزمات العالمية انعكست على ملفات رئيسة تمس حياة الشعوب في كل دول العالم، مثل أزمة الغذاء، وهو ما أشار الرئيس إليه في كلمته وطلب أن تتحول الدولة إلى مركز إقليمي للحبوب، لافتاً ان القيادة السياسية في مصر أدركت خطورة هذه الأزمة على حياة الشعوب الأفريقية.

وأكد خبير العاقات الدولية، أن الرئيس السيسي تناول في كلمته بالقمة التعددية القطبية بما يخدم التحولات السياسية في المشهد الدولي حتى يكون هناك عدالة في كل شيء، لأن هذه النقطة تحديدا ستنعكس على نحو إيجابي على نظرة المجتمع الدولي للقضايا المحيطة في أفريقا ومنطقة الخليج العربي وقارة آسيا.

