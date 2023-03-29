«الصحة العالمية»: اكتشاف إصابات جديدة بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية، وفق وكالة رويترز.

ماهو فيروس ماربورج؟

وتم التعرف على الفيروس لأول مرة في عام 1967، عندما اندلعت نوبات من الحمى النزفية بشكل متزامن في ماربورج ، فرانكفورت ، بلغراد ، يوغوسلافيا ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأصيب 31 شخصًا بالمرض وتوفي سبعة، بمن فيهم العاملون في المختبرات والعاملين في المجال الطبي وعائلاتهم بعد أن اتصل العمال في البداية بقرود خضراء مصابة مستوردة من أوغندا.

كما يعتبر المصدر الطبيعي المشتبه به لفيروس ماربورغ هو خفاش الفاكهة الأفريقي الذي يحمل العامل الممرض لكنه لا يمرض منه.

ويعد جزء من عائلة الفيروسات الخيطية التي تضم أيضًا فيروس إيبولا ، الذي تسبب في فوضى عديد من حالات تفشي المرض السابقة في إفريقيا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن تظهر أعراض ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام العضلات بشكل مفاجئ في الأيام الأولى.

وبحلول اليوم الثالث يمكن أن يعاني المرضى من الإسهال وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء.

خلال هذا الوقت، يُظهر المرضى ميزات "تشبه الأشباح" مثل العيون العميقة والوجوه الخالية من التعبيرات والخمول الشديد.