الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

استقبل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس السيدة تيريزا إفوا اسانجوبو، رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية، والوفد المرافق لها.

رحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الغيني، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين، لدعم التعاون الثنائي بينهما، تحقيقًا لمصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أبدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية سعادتها بزيارة مصر، وتقديرها لحسن الاستقبال الذي لمسته منذ حضورها للقاهرة.

تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين

وأكدت أن زيارتها لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين، والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية، لافتة إلى أن زيادة التعاون بين المجلسين ستنعكس إيجابيًا على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ووجهت "اسانجوبو" الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة غينيا الاستوائية والبرلمان الغيني في أقرب وقت، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسى الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على إنشاء جمعية صداقة بين المجلسين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدًا فيتناميًا رفيع المستوى

وسبق أن استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم، الوفد الفيتنامي رفيع المستوى، الذي يزور مصر حاليًا برئاسة تران كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

رحب المستشار عبدالرازق بالوفد الفيتنامي، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات برلمانيًا وتجاريًا واقتصاديًا، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين، لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقًا لمصالح الشعبين الصديقين.
من جهته، أبدى رئيس الوفد الفيتنامي سعادته بزيارة مصر وتقديره لحسن الاستقبال، الذي لمسه الوفد منذ حضوره للقاهرة.

وقدم "لو كوانج" التهنئة للمستشار "عبدالرازق" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وكذلك مرور ٦٠ عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.

المستشار عبد الوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ رئيسة مجلس الشيوخ غينيا الاستوائية المستشار

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