الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدًا فيتناميًا رفيع المستوى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استقبل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم، الوفد الفيتنامي رفيع المستوى الذي يزور مصر حالياً برئاسة تران كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

رحب المستشار عبدالرازق بالوفد الفيتنامي مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات برلمانياً وتجارياً واقتصادياً، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم  التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.

من جهته، أبدى رئيس الوفد الفيتنامي سعادته بزيارة مصر وتقديره لحسن الاستقبال الذي لمسه الوفد منذ حضوره للقاهرة.

وقدم "لو كوانج" التهنئة للمستشار "عبدالرازق" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وكذلك مرور ٦٠ عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.


وأكد أن زيارته لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود الشعبية والتنفيذية لتحقيق ذلك،

ووجه نائب رئيس وزراء فيتنام الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة فيتنام والبرلمان الفيتنامي في اقرب وقت وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

المستشار عبد الوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الوفد الفيتنامي وزراء جمهورية فيتنام تران كوانج

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