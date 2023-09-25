"البترول": 16 مليون طن إجمالي مبيعات المنتجات البترولية من شركتي "التعاون ومصر"

كشف المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، اليوم الاثنين، خلال الجمعية العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022- 2023 عبر تقنية الفيديوكوانفرانس، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، تحقيق مبيعات تصل لـ 7.3 مليون طن، من المنتجات البترولية الرئيسية .

وأوضح " شومان" أن إجمالي المبايعات تم من خلال 1268 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع أنحاء مصر، والذى تم تطوير عدد كبير منها وإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة كارجاس.

الشركة تمتلك أسطولا لنقل المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات

وتابع رئيس شركة التعاون للبترول، خلال الجمعية العامة والتي حضرها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول، ان الشركة وتمتلك أسطول لنقل المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات مزود بأنظمة GPS

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة حصتها السوقية من المنتجات البترولية والزيوت عالية الجودة ، كما تسعى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنظفات الصناعية بعد تطويرها واستحداث علامة تجارية جديدة VIDA، كما تولى الشركة اهتماماً بمجال التحول الرقمى ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .

أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام المالي الماضي

وخلال جمعية مصر للبترول استعرض المهندس محمد بخيت رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، وأوضح أن إجمالي مبيعات الشركة بلغت خلال العام حوالى 9.2 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة والزيوت المعدنية ووقود الطائرات والسفن من خلال 1554 محطة تموين، وخدمة سيارات و15 محطة تموين طائرات بمطارات مصر المختلفة، و3 محطات تموين سفن بأكبر الموانئ المصرية، و230 محطة تموين قاطرات سكك حديد.

وأضاف رئيس شركة مصر للبترول، أن معظم محطات التموين والخدمة التابعة للشركة بمختلف محافظات الجمهورية شهدت خلال العام أعمال تطوير لتعمل آلياً وفقاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث وتطوير منظومة مراقبة نقل وتوزيع المنتجات البترولية.

كما تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بعدد من المحطات التابعة للشركة بالتنسيق مع شركة غازتك، مؤكداً حرص الشركة على الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة والحفاظ على البيئة وتنمية الكوادر البشرية في هذه المنظومة الحيوية