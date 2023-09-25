الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بسوهاج

جثة
جثة

شهد الطريق الزراعى الشرقى بمحافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة وتروسيكل؛ مما أسفر عن مصرع شخصين، وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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تفاصيل مصرع شخصين فى حادث بسوهاج 

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة 2 في حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدار السلام جنوب شرقى سوهاج.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفيين ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة "سوزوكي تمناية" قيادة المدعو عاطف "ع. ر"، 47 سنة، سائق، ومقيم دائرة المركز اصطدم بتروسيكل، قيادة المدعو "أبو السعود. ع. م"،  44 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز أخميم، حيث وقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالتروسيكل حال خروج الأخير فجأة من أحد الطرق الفرعية.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالقدم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة قائد التروسيكل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة "عبد السميع. ع. ط"، 85 سنة، بالمعاش، ومقيم  دائرة المركز بجروح بالركبة اليسرى، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفـي الأول والثاني عقب وصولهما.

وبسؤال المصاب ونجل شقيق المتوفى الأول "جمال. ع. ع. ر" 25 سنة طبيب، ومقيم بذات الناحية وشقيق المتوفـي الثاني "وحيد. ع. م"، 48 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

محافظة سوهاج مصرع شخصين مدير امن سوهاج الطريق الزراعي جنوب شرقى سوهاج إدارة المباحث الجنائية رئيس مباحث المديرية

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