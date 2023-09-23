السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 أطفال فى حريق بمنزل بقرية النويرات جنوب سوهاج

حريق
حريق

لقى 4 أطفال منذ قليل بناحية قرية النويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصرعهم في حريق نشب بمنزل جدهم، وذلك أثناء لهوهم بالمنزل تطاير شرر من فرن بلدى وأمسك بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، مما أدى إلى سقوطه على الأطفال الأربعة ووفاتهم، وتم نقل الجثامين للمستشفى المركزى بالمنشأة.
ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب تطاير شرر من فرن بلدى نتج عن الحريق وفاة 4 أطفال من جراء الحريق.
تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده، وتبين من خلال الانتقال والمعاينة للجهات المعنية تبين بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب تطاير شرر من فرن بلدى وأمساك النيران بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، الأمر الذى أدى إلى سقوط سقف المنزل من جراء إحتراقه على الأطفال مما نتج عنه وفاتهم وتبين أن الضحايا ع . م . ع 6 سنوات وشقيقته ج . م . ع 4 سنوات ووفاة شقيقين أخرين هما و . ح . ر 5 سنوات، وشقيقتها ف . ح . ر 4 سنوات والمنزل محل الحريق هو منزل جدهم.
تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم التحفظ على الجثامين الأربعة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم إخطار الجهات المعنية صحة سوهاج والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى لإجراء شئونهم كل فيما يخصه، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة.

نقل الجثامين محل الحريق مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج الدفع بقوات الحماية المدنية فرن بلدي للمستشفى المركزى بالمنشاه لقى 4 أطفال

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