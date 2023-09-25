استمرار أعمال مشروع شمال الحرفيين.. والأهالى "خلقلنا مسكن وفرصة عمل"

تواصل محافظة القاهرة أعمال مشروع شمال الحرفيين الذي يجري تنفيذه بحي منشأة ناصر، والتي كانت قد أعلنت محافظة القاهرة من قبل عن إخلاء 60 فدانا بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، لإقامة مجمع حرفي على أعلى مستوى يستوعب الأنشطة التجارية والصناعات الموجودة داخل القاهرة التاريخية، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين.

مشروع شمال الحرفيين

وقال عماد محمد، أحد المواطنين بمنطقة منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة، إن مشروع شمال الحرفيين طفرة كبيرة سوف تشهدها منطقة منشأة ناصر بالكامل وسوف تساعد في تحويلها من منطقة عشوائية لمنطقة حضارية متطورة يوجد بها كافة الخدمات ومختلف الأنشطة التجارية كونها إحدى أقدم المناطق الموجودة في محافظة القاهرة.

واستكمل حديثه بأن هناك أعمال جاري تنفيذها من قبل محافظة القاهرة بشكل مستمر وهو أمر ملحوظ لدى السكان والأهالي المجاورين للمشروع والذين في انتظار الانتهاء منه وافتتاحه ليكون لهم فرصة مسكن ويوفر لهم أيضا فرصة عمل.

شمال الحرفيين مشروع تجاري متكامل

أضاف طارق عبد الصمد، أحد أهالي منطقة منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة، أن مشروع شمال الحرفيين منذ أن تم الإعلان عنه وقد تم القضاء على كافة المساكن العشوائية والعشش الموجودة في المنطقة التي كانت تشكل خطرا كبيرا على الأهالي.

تابع إن مشروع شمال الحرفيين الذي تنفذه الدولة المصرية سوف يساعد في تطوير المساكن وتوفير العديد من فرص العمل لدي الشباب الموجودين في المنطقة وخارجها، حيث إن المشروع يشمل عمارات سكنية وورش حرفية و أسواق للجملة ، ومباني خدمية للورش.

مساكن وفرص عمل بمشروع شمال الحرفيين

أوضح كمال محمد، أحد أهالي منطقة منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة، أن مشروع شمال الحرفيين، يتضمن كافة الخدمات والمرافق والتي من ضمنها مسجد، وقاعة مناسبات ، وكنيسة ، ومدرسة مَهنية ، ونادى اجتماعى ، ومواقف للسيارات، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية ، وحدة إسعاف ، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدنى.

وأكد أن المشروع سوف يساعد في تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدى خدمات متكاملة للمواطنين فى إطار حياة كريمة.