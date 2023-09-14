الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظة القاهرة تطلق مبادرة "مدرستي سعادتي".. والأهالي: "جددت طاقة الطلاب"

جانب من مبادرة مدرستي
جانب من مبادرة مدرستي سعادتي

أطلقت محافظة القاهرة مبادرة "مدرستى سعادتى" التى تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة ودعمًا للفئات الأكثر احتياجا، كما أنها سوف تقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذي ثمن دور الجمعيات الاهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية .

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مبادرة مدرستي سعادتي

وأشاد الأهالي من مختلف مناطق وأحياء القاهرة بمبادرة “مدرستي سعادتي”.

وقالت منال عامر، إحدى المستفدات من مبادرة “مدرستي سعادتي” بمنطقة مدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، إن تدشين مثل هذه المبادرات سوف في تجدد طاقة الطلاب خاصة من الأسر الأكثر احتياجا وتزيد في رغبتهم وحبهم للمدرسة وتحفيزهم للذهاب يوميا للمدرسة دون ملل طالما الدعم موجود من قبل المحافظة والدولة بشكل عام.

وتابعت إنه بالتأكيد هناك آلاف المستفيدين من مبادرة مدرستي سعادتي، خاصة وأنها تهتم بالأسر الأكثر احتياجا وتكافل وكرامة والذين هم بحاجة للمساعدة والدعم خاصة لأبنائهم الذين هم في مراحل مدرسية مختلفة.

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محافظة القاهرة

من جانبها، قالت سعاد عبد الهادي، إحدى المستفدات من مباردة “مدرستي سعادتي” بالأزبكية، إن المبادرة بجانب توزيع ما يقرب من نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل كرامة حرصة على دفع المصروفات المدرسية أيضا للطلاب الغير قادرين وهم جهد لا يمكن انكاره بل على العكس لابد أن يتم الإشادة به خاصة وأن الدولة والمحافظة تهتم في المقام الأول بالأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.
واستكملت أن تلك المبادرات ليست بجديدة على الدولة المصرية والمحافظة، حيث أنه في كل من المناسبات سواء أعياد أو مناسبات رسمية أو حتى بداية عام دراسي جديد، نجد دعم على كافة المستويات وفي مختلف المجالات من قبل الدولة المصرية.

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العام الدراسي الجديد

وأوضحت صفية محمد، إحدى المستفدات من مبادرة مدرستي سعادتي بمنطقة الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة، أن هناك كثير من المبادرات التي تضع الأسر الأكثر احتياجا وتكافل وكرامة ضمن اهتمامتها وفي المقام الأول، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تلك المبادرات التي تضع الأسر الفقيرة في المقام الأول سواء في المشروعات أو المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية.

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