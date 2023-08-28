نائب محافظة القاهرة: الانتهاء من تجهيز استراحة مستشفى أبو الريش (صور)

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، جهودها المبذولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة كافة مشروعاتها بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإسهام بتطويرها بصورة مستمرة وتلبية المتطلبات والاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية.

تجهيز ساحات انتظار لمرتادي مستشفى أبو الريش

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش و ذويهم بنطاق حي السيدة زينب، فى إطار متابعتها الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية.

ساحة الأرض تم تخصيصها من قبل محافظة القاهرة

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على مدار الأيام الماضية الجهود المبذولة من قبل الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانية بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة والتجميل والانارة بالقاهرة بأعمال التمهيد وتسوية ورفع المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها تمهيداً لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى،بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية

واستمرارا لمتابعة الأعمال لسرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحة تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى ابو الريش كما تم تركيب كشافات وأعمدة للانارة و تركيب تاندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار وغيرها من العوامل لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما تم تزويد الاستراحة بعدد من المقاعد الخشبية لتصبح جاهزة لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى ضرورة استمرار أعمال التجهيز للانتهاء من الاستراحة على وجه السرعة لاستقبال المواطنين مع المتابعة المستمرة لتزويدها بكل سبل الراحة وتحقيق عنصر الإستدامة مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر مع الاجهزة التنفيذية والمعنية وتكثيف اعمال النظافة بداخلها ومحيطها.