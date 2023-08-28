الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع جهود حي المقطم في التصدي لمخالفات البناء

حملات على البناء
حملات على البناء المخالف

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بضرورة تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء، بهدف التصدي بكل حزم وحسم،  بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وفي هذا الإطار، واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها الخاصة بمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات. وفي إطار تعليمات اللواء محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحرصًا من الدولة على تطبيق القانون، قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، بتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 9286 بالحي الثام بالهضبة الوسطى لمخالفة بناء الدور الخامس فوق الأرضي، وأيضًا صب أعمدة الدور السادس فوق الأرضي دون ترخيص، مع تجاوز قيود الارتفاع القانونية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة لتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 6497 بالحى الخامس بالهضبه الوسطى حيث تم إزالة مخالفة بناء أمام القطعة و تنفيذ إزالة الدور الخامس فى بلوك 8 مدخل 1مساكن القاهرة محور  المستشار عبد المجيد محمود .

وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات أبنية مخالفة إزالات حي المقطم محافظة القاهرة

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