الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد ساحات انتظار المرضى وذويهم بمستشفى أبو الريش

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في جولة ميدانية، حي السيدة زينب، يرافقها المستشار هشام أبو المكارم رئيس الحي، والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة كافة مستجدات المشروعات ومراحل أعمالها، ومتابعة التواجد الميدانى لكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق وعودة الانضباط، مع التأكيد على إزالة ما يعوق الحركة المرورية، وإزالة كافة المخالفات والإشغالات.

“عبدالمنعم” تتابع تمشيط قطعة أرض بجوار مستشفى أبوريش لجعلها ساحة انتظار 

وتحقيقا للاستخدام الأمثل، وتوفيرا للخدمات بنطاق الحي فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، تفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها تمهيدا لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، تمهيدا لتجهيزها وتوفير مقاعد للانتظار بهدف توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، وحرصا على التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات الرعاية والراحة اللازمة للمواطنين على أكمل وجه، باعتبارها أحد أهم الخدمات اللازم توافرها والأولى بالرعاية؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة في ظل توافد المرضى وذويهم على المستشفى، والتي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة منهم بشكل حضاري.

وتابعت عبدالمنعم جهود الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ومديري الإشغالات ومشرفي المربعات بالحي بتكثيف حملات الإشغالات، والتي كانت وجهت بها على مدار الأيام الماضية؛ لرفع مخالفات الباعة الجائلين والمحلات وإزالة كل ما يعوق المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتعدي على الطرق العامة، وذلك بنطاق مستشفى أبو الريش وبباقي مناطق الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك الشأن لتحقيق الانضباط بالطريق.

حملات وتمشيط للمخالفات بأحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة 

ووجهت نائب محافظ القاهرة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

كما شددت على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة والشركات العاملة وإدارات الرصد البيئى.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
مستشفى ابوريش تطويرات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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