الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: مبادرة "مدرستى سعادتى" تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته لمعرض مدرستي

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات مبادرة "مدرستى سعادتي" التي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وشهد محافظ القاهرة تدشين فعاليات المبادرة بأحياء المنطقة الشمالية من مكتبة مصر العامة بحى الزاوية الحمراء.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل خاصة أنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين وهو الأمر الذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب.

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الأهلية النشطة في التعاون مع  الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كل المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين. 

وعلى هامش الحفل افتتح  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الشمالية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل  المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، مشيرًا إلى دعم المحافظة للأسر المنتجة من خلال عمل معارض مجانية لهم وفتحها للجمهور للبيع بأسعار مخفضة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد.

وتضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية.

وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى  الداخل والخارج.


شهد الحفل د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  وعبدالله عزت الديب رئيس حى الزاوية الحمراء، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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