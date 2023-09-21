محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين منشأة ناصر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مشروع شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر.

ويشمل المشروع عمارات سكنية وورش حرفية و أسواق للجملة ، ومباني خدمية للورش.

كما يتضمن المشروع جميع الخدمات كمسجد، وقاعة مناسبات ، وكنيسة ، ومدرسة مَهنية ، ونادى اجتماعى ، ومواقف للسيارات، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية ، وحدة إسعاف ، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدنى.

"عبدالعال" يستقبل وفد جنوب إفريقيا

واستقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة وفد مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا برئاسة لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات بحضور السفيرة أميرة خفاجة، سكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية .

ضم الوفد عضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة ، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية ، والسفير جوزيه ماشمبي سفير جنوب أفريقيا ، وعدد من المسئولين بالسفارة والمقاطعة .

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء، إلى أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب جنوب أفريقيا مشيرًا إلى عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وجنوب إفريقيا، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حين افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب أفريقيا بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا والثقة المتبادلة بينهما والصداقة والتفاهم والتعاون والتشاور وتطابق الآراء إزاء شتى شئون القارة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فضلا عن روابط الصداقة والأخوة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا، فهناك رابط أخر متمثل في طريق القاهرة كيب تاون، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر محور جديد يربط الشمال الأفريقى بجنوبه آملًا أن يتحول هذا الطريق إلى ممر للتنمية يضم الدول التي يمر بها.

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته