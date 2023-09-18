الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة: مصر وجنوب إفريقيا ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وجنوب إفريقيا، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حين افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب إفريقيا بالقاهرة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة، اليوم، بديوان عام المحافظة وفد مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب إفريقيا برئاسة لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات، بحضور السفيرة أميرة خفاجة، سكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية.

وضم الوفد عضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية، والسفير جوزيه ماشمبي سفير جنوب إفريقيا، وعدد من المسئولين بالسفارة والمقاطعة.

محافظ القاهرة: علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر

وقال عبدالعال إن علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر، وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا، والثقة المتبادلة بينهما والصداقة والتفاهم والتعاون والتشاور وتطابق الآراء إزاء شتى شئون القارة ذات الاهتمام المشترك.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة التاريخية المحيطة بالقلعة

وأضاف محافظ القاهرة أنه فضلًا عن روابط الصداقة والأخوة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، فهناك رابط آخر متمثل في طريق القاهرة كيب تاون، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر محور جديد يربط الشمال الإفريقى بجنوبه، آملًا أن يتحول هذا الطريق إلى ممر للتنمية يضم الدول التي يمر بها.

واستعرض محافظ القاهرة مع الوفد أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على المستوى العالمي، وحاضنة لحضارات مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مدينة القاهرة، التى يزيد عمرها على 1054 عامًا، هي تمثيل شامل وجامع للحضارات الإنسانية مجتمعة، وتعد متحفًا مفتوحًا ونافذةً على الثقافات.

تحقيق حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم 

وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحقيق حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير مدن حديثة متكاملة الخدمات لهم فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها. 

وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء المدن الذكية والحديثة فى كل محافظات مصر، وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة. 

وتابع عبدالعال: "أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته عن تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية، وقناة السويس فى إطار خطة الدولة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات مع دول العالم". 

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محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الدولة المصرية على توفير المناخ الملائم للاستثمار وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين، ومن بينها الاستثمار مع الدول الإفريقية وعلى رأسها دولة جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى تنمية الصناعات الموجودة بها والتوسع فى التصنيع المحلى.

من جانبه، عبّر لوبابالو أوسكار مابويانى، رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية، والوفد المرافق له عن إعجابهم بالقرارات الحكيمة والجريئة للقيادة السياسية المصرية بإنشاء مدن ذكية جديدة، مشيرين إلى وجود وفد رئاسى بصحبتهم للاطلاع على تجربة مصر فى بناء المدن الجديدة، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين، والاستفادة من خبرات مصر فى تحلية المياه، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والتصنيع.

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