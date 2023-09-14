محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

وشهد اللقاء حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

سداد المصروفات لغير القادرين

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلًا.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

ووجَّه مديري المدارس بمتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دوري مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها ، مع التواصل المستمر مع أولياء الأمور.

التوعية بإجراءات الوقاية

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات الحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن العاصمة يوجد بها ٥٨١٣ مدرسة تضم ٦٠٩١٠ فصول، منها ٢٨٠٧ مدارس حكومية و٣٠٠٦ مدارس خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف مدير المديرية أن عدد المدارس المستهدفة للصيانة البسيطة ١٣٠١ مدرسة تم الانتهاء من ١٢٨٠ مدرسة، وجار الانتهاء من ٢١ مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم أنه تمت مراجعة وتمام جاهزية توصيلات الإنترنت للمدارس الثانوى العام والبالغ عددها ١٢٨٩ مدرسة، ومراجعة جاهزية حجرات السيرفر الموجودة داخل كل مدرسة للتأكد من عملها بكفاءة.