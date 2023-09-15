الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومى للحضارة (صور)

محافظة القاهرة تنظم
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي

نظَّمت محافظة القاهرة زيارة لـ المتحف القومى للحضارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بالإدارة العامة لثقافة الطفل)، وهيئة تنشيط السياحة لعدد من أبناء مدينتي الخيّالة والمحروسة اللتين أقامتهما الدولة ضمن عدة مدن بديلة للمناطق غير الآمنة. 

وأكد محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطني تلك المناطق مما يسهم في تأهيل جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء.

كما أكد محافظ القاهرة أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل، وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة في إبراز مواهبهم.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن هذه الجولة التثقيفية التوعوية للأطفال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق بديل المناطق غير الآمنة وتنميتها ثقافيًا واجتماعيًا.

خطة المحافظة 

وتعتبر فعالية اليوم من محافظة القاهرة الخاصة بزيارة للمتحف القومي للحضارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بالإدارة العامة لثقافة الطفل)، ضمن خطة المحافظة وهيئة تنشيط السياحة لعدد من أبناء مدينتي الخيالة والمحروسة المناطق المستوعبة للسكان القادمين من العشوائيات الخطرة، واللتان أقامتهما الدولة ضمن عدة مدن بديلة للمناطق غير الآمنة.

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة في أعمالها مراعاة التطوير البشري لقاطني المناطق الجديدة ممن كان بالعشوائيات الخطرة، حيث تحرص الدولة على إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنمي روح الولاء وتعرفهم على إنجازات الدولة.

وتحرص أجهزة الدولة على رعاية المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل الذي يساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة في إبراز مواهبهم.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي
المتحف القومي قاطني العشوائيات محافظ القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

نائب محافظ القاهرة تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ الجيزة ينعى الصحفي حربي بيرم

محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين فى "أهلا مدارس"

محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة

محافظ القاهرة يخفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

محافظ القاهرة يصدر قرارًا بتسهيل تسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس

محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 125 مدرسة بتكلفة 347 مليون جنيه

الأكثر قراءة

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

مالك اسطبل يقيم حفل تعذيب ينتهي بمقتل شخص ونجاة اثنين في الوراق

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

بعد أيام من الزلزال.. سيول جارفة تُغرق مدنًا مغربية عدة وسط تحذيرات

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يؤديان صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس