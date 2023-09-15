محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومى للحضارة (صور)

نظَّمت محافظة القاهرة زيارة لـ المتحف القومى للحضارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بالإدارة العامة لثقافة الطفل)، وهيئة تنشيط السياحة لعدد من أبناء مدينتي الخيّالة والمحروسة اللتين أقامتهما الدولة ضمن عدة مدن بديلة للمناطق غير الآمنة.

وأكد محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطني تلك المناطق مما يسهم في تأهيل جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء.

كما أكد محافظ القاهرة أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل، وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة في إبراز مواهبهم.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن هذه الجولة التثقيفية التوعوية للأطفال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق بديل المناطق غير الآمنة وتنميتها ثقافيًا واجتماعيًا.

خطة المحافظة

وتعتبر فعالية اليوم من محافظة القاهرة الخاصة بزيارة للمتحف القومي للحضارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بالإدارة العامة لثقافة الطفل)، ضمن خطة المحافظة وهيئة تنشيط السياحة لعدد من أبناء مدينتي الخيالة والمحروسة المناطق المستوعبة للسكان القادمين من العشوائيات الخطرة، واللتان أقامتهما الدولة ضمن عدة مدن بديلة للمناطق غير الآمنة.

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة في أعمالها مراعاة التطوير البشري لقاطني المناطق الجديدة ممن كان بالعشوائيات الخطرة، حيث تحرص الدولة على إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنمي روح الولاء وتعرفهم على إنجازات الدولة.

وتحرص أجهزة الدولة على رعاية المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل الذي يساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة في إبراز مواهبهم.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي

محافظة القاهرة تنظم زيارة للمتحف القومي