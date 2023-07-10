غنيم يكشف أهم العوامل التى جعلت القومى للحضارة أحد أهم المعالم على الخريطة

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن المتحف أصبح مزارًا عالميًا، مؤكدًا أنه متحف لكل المصريين والسياحة الخارجية.

وتابع أن "صور زيارة بيب جوارديولا، لفتت العالم، ونحن نحاول إهداء الزائرين شيء يعبر عن مصر وروحها".

وأضاف غنيم خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن حفل افتتاح المتحف وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي له، ونقل الحفل على شاشات العالم كله كان له أثر إيجابي على المتحف بشكل كبير.

وأوضح أن هناك معالم ومراكز ترميم تضاهى ما هو موجود بمتاحف العالم الغربي، متابعاً: "تم فتح مراكز الترميم للزيارة، كما يتم استقبال من يهتمون بالترميم ولدينا مسارح داخلية وخارجية استغلناها في إقامة فعاليات مختلفة، بالإضافة إلى وجود أماكن للأطفال وإطلاق مبادرات تتعلق بالتراث المصري، ونستخدم خبراتنا في نقل هذه المعرفة والخبرة".

وأكد أن نجاح المتحف يرجع للتعاون مع جميع الجهات المختلفة في الدولة، لافتًا إلى أن الشخصيات الهامة يأتون لزيارة المتحف من خلال سفراءهم في مصر أو الحكومة المصرية بمختلف جهاتها، في حين أن السياح العاديين من الخارج يحضرون من خلال الشركات السياحية.