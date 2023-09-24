تعتبر فترة عودة الأطفال إلى المدارس من أكثر الفترات توترًا وضغطًا على الأسر، حيث تنشغل الكثير من الأسر بتلبية احتياجات وطلبات أطفالهم، ومن هنا تنشأ العديد من الخلافات الزوجية التي يصعب التعامل معها إذا لم يُخاطب الأمر بحكمة وتفهم.

في السطور التالية توضح الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، بعض النصائح التي يمكن إتباعها لتجنب الخلافات الزوجية بالتزامن مع دخول المدارس وطلباتها.

كيفية تجنب الخلافات الزوجية بالتزامن مع دخول المدارس وطلباتها

نوهت "عبد السلام" أن الحياة الزوجية تتطلب دائمًا التكيف والتوازن بين احتياجات الزوجين والمسؤوليات المختلفة، وعودة الأطفال إلى المدرسة تضيف عاملًا إضافيًا من الضغوطات والتحديات التي يواجهها الزوجان، ولكن باتباع بعض النصائح والاستراتيجيات، يمكن للأزواج تجنب الخلافات الزوجية وتعزيز التفاهم والسلام في الحياة الزوجية لتلك الفترة المهمة.

التواصل الفعّال: يعد التواصل الفعال أساسًا هامًا لتجنب الخلافات الزوجية، حيث يجب على الزوجين أن يتحدثا ويشاركا ما يعانيان من تحديات ومشاعرهما المتعلقة بعودة الأطفال إلى المدرسة، كما ينبغي عليهما الاستماع بشكل جيد لبعضهما البعض دون الانتقاص من مشاعر الآخر.

توزيع المسؤوليات: ينبغي على الزوجين توزيع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمدرسة والأطفال بشكل عادل، يمكن تحديد مسؤوليات محددة لكل من الزوجين، مثل التحضير للوجبات المدرسية أو توصيل الأطفال إلى المدرسة، وذلك لتخفيف الضغط وتجنب الاستياء الزوجي.

التخطيط المسبق: قبل بدء العام الدراسي، ينبغي على الزوجين التخطيط المسبق للمهام والأنشطة اللازمة، يمكن تحديد مواعيد محددة للأنشطة المدرسية والواجبات المنزلية، مما يضمن تنظيمًا أفضل وتجنب الارتباك والخلافات الناجمة عن ذلك.

تقديم الدعم المتبادل: ينبغي على الأزواج التعاون وتقديم الدعم المتبادل في هذه الفترة المهمة، حيث يمكنهم التعاون في التحضير للأنشطة المدرسية والواجبات المنزلية، ومساعدة بعضهما البعض في إدارة الضغوط والتحديات.

خلق أوقات للراحة والاسترخاء: من المهم أن يحجز الزوجين وقتًا للاسترخاء والاستمتاع يبعضهما البعض وممارسة الأنشطة الترفيهية، حيث يساهم ذلك في تخفيف التوتر وتعزيز الروابط العاطفية بينهما.

يجب على الزوجين أن يتذكروا أن عودة الأطفال إلى المدارس قد تكون فترة تحتاج إلى تعاطف وصبر، وأن تفهم حالة الشريك ومساعدته يعتبران أساسيين لتجنب الخلافات الزوجية ومن باب تعزيز العلاقة الزوجية عمومًا.