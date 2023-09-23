السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أهمية النوم الجيد ودوره فى الحفاظ على الصحة النفسية والمزاجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر النوم الجيد أحد الأسس الأساسية للحفاظ على صحة العقل والجسم، فعندما نحصل على قسط مناسب من النوم، يتم تجديد الطاقة، وتعزيز وظائف الجهاز العصبي، والحفاظ على التوازن العاطفي. 

وعلى العكس من ذلك، إذا لم نحصل على جودة جيدة من النوم، فإنه قد يؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية والعقلية، وفقًا لما ذكره خبراء علم النوم بموقع "sleep foundation".

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تأثير النوم على صحة العقل والجسم:

تجديد الطاقة: يعمل النوم الجيد على تجديد الطاقة واستعادة التوازن بعد يوم طويل ومتعب، فعندما نحصل على قسط مناسب من النوم، يتم استعادة القوة والحيوية للجسم والعقل.

ترميم الأنسجة: خلال النوم، يتم ترميم وتجديد الأنسجة في الجسم، بما في ذلك تجديد الخلايا العصبية، هذا يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتعزيز وظائفه.

التركيز والانتباه: إذا لم يكن لدينا نوم كاف، فقد يؤثر ذلك على قدرتنا على التركيز والانتباه، حيث يمكن أن يؤدي النوم غير الجيد إلى الشعور بالتعب والتعب العقلي، مما يجعل من الصعب التركيز والقيام بالمهام اليومية بكفاءة.

العواطف وتحسين المزاج: النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في تنظيم المزاج والعواطف، فعندما ننام جيدًا، يتم تنظيم هرمونات السعادة والراحة في الجسم، مما يساهم في الشعور بالسعادة والاستقرار العاطفي.

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طرق لتحسين جودة النوم:

وضع جدول نوم منتظم: حاول أن تحافظ على جدول نوم منتظم وتذهب للنوم وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم، هذا يساعد في تعزيز نوعية النوم وتنظيم دورة النوم الطبيعية لديك.

إنشاء بيئة نوم مريحة: قم بتهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومريحة، استخدم ضوء خافت ومناسب، وتأكد من أن درجة حرارة الغرفة مريحة وأن السرير والمرتبة مريحة أيضًا.

الابتعاد عن المنبهات قبل النوم: قم بتجنب استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، حيث إنها قد تؤثر على جودة النوم، قم بتخصيص فترة قبل النوم للاسترخاء والاستعداد للنوم.

ممارسة الرياضة: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وذلك في فترات غير قريبة من وقت النوم، حيث يعتبر ممارسة الرياضة وسيلة فعّالة لتعزيز جودة النوم.

يؤثر النوم الجيد بشكل كبير على صحة العقل والجسم، من خلال تبني عادات نوم صحية وتحسين جودة النوم، يمكن أن نحافظ على صحة نفسية قوية وتعزيز رفاهيتنا العامة.

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