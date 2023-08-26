السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

5 قواعد يجب اتباعها قبل الخلود إلى النوم للاستيقاظ بهمة ونشاط

النوم
النوم

يحب جميع الناس أن يشعروا عند استيقاظهم بالهمة والنشاط فذلك الشعور يمكن أن يساعدهم على بدء يومهم بشكل جيد ومشرق، ولكن للشعور بذلك من المهم النوم جيدًا وبراحة واسترخاء.

ولكن مع سرعة اليوم يظل النوم الجيد والمتواصل حلمًا لمعظم الناس، فعوامل نمط الحياة المتواجدة مثل التوتر، وقضاء الوقت المفرط أمام الشاشات، والبقاء ملتصقين بالهواتف، وتناول العشاء في وقت متأخر من الليل، كلها عوامل يمكن أن تساهم جيدا في وجود مشاكل النوم.

 

txt

تأثير النوم السيئ على الصحة العقلية: دراسة جديدة تكشف عن التداعيات السلبية


وحسب موقع Hindustan times فقد شاركت خبيرة علم النفس الدكتورة نيتيكا كوهلي قواعد النوم بشكل أفضل وفقًا للممارسات الطبية القديمة، وقالت إن اتباع هذه القواعد يمكن أن يضمن رحلة نوم هادئة ومريحة للفرد دون أن يعاني من أي اضطرابات.

قواعد يجب اتباعها قبل النوم للشعور بالراحة والاسترخاء والاستيقاظ بنشاط:

 

txt

تعرف على روتين النوم الصحي لأهم رجال الأعمال.. ما سرهم؟

 

1- اختيار وقت النوم الصحيح:
يجب اختيار وقت النوم الصحيح ويكون مع غروب الشمس والاستيقاظ مع شروق الشمس، إذا لم يكن هذا عمليًا، فيمكن القيام بشراء سهراية بها ضوء داكن وضوء أبيض لمحاكاة تلك الفترة من الليل وبداية النهار.


2- تناول وجبة العشاء مبكرا: 
يجب على الفرد تناول وجبة العشاء مبكراً أي قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات قبل النوم،  أو عدم تناول أي طعام بعد الساعة الـ7 مساءً، وتجنب أيضا تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.


3- افصل الكهرباء وابتعد عن الضوضاء: 
يجب تجنب تشغيل أي أجهزة كهربائية تصدر الضوء الأزرق بعد الساعة الـ 8:30 حتى الساعة الـ 10 مساءً والتي يمكن أن تزعج الإيقاعات الطبيعية للجسم مثل التلفزيون واللاب توب والتليفونات المحمولة والابتعاد عن أي مصدر ضوضاء يمكن أن يعمل على تنبيه المخ ويزعجه.

 

4- وضعية النوم: 
يوصي علم النفس بالنوم على الجانب الأيسر،  فهو يساعد في منع الشعور بحرقان المعدة وغيرها من صعوبات الجهاز الهضمي، وتساعد هذه الوضعية أيضًا في منع الشخير أثناء النوم.


5-تجنب أخذ قيلولة بعد الظهر: 
لا ينصح أبدا بالنوم أثناء النهار في أي موسم من مواسم العام لأن ذلك يشعر الجسم بالخمول ويستنزف طاقته من الاسترخاء التي يكون مخزونها لوقت الليل لذلك يجب ظبط وقت الساعة البيولوجية للجسم وتعويده على الاستيقاظ والخلود إلى النوم في ساعات معينة من اليوم.

txt

لاستيقاظ أسهل صباحا.. أبرز أسباب اضطرابات النوم وطرق مواجهتها

النوم الراحة النوم المريح 10 نصائح لتنظيم النوم لمكافحة الكورونا أدعية دينية قبل النوم إدمان النوم أدوية النوم أضرار قلة النوم

مواد متعلقة

"النوم بعد العشاء".. أمجد الحداد يقدم روشتة لتقوية المناعة ومواجهة المتحور الجديد

الأكثر قراءة

هانى الناظر يوجّه رسالة لـ أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

حريق ضخم فى مصنع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

سكاى سبورتس: تطور صادم فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مصرع "خُط أسوان" و2 من معاونيه فى إطلاق نيران مع الشرطة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة