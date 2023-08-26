5 قواعد يجب اتباعها قبل الخلود إلى النوم للاستيقاظ بهمة ونشاط

يحب جميع الناس أن يشعروا عند استيقاظهم بالهمة والنشاط فذلك الشعور يمكن أن يساعدهم على بدء يومهم بشكل جيد ومشرق، ولكن للشعور بذلك من المهم النوم جيدًا وبراحة واسترخاء.

ولكن مع سرعة اليوم يظل النوم الجيد والمتواصل حلمًا لمعظم الناس، فعوامل نمط الحياة المتواجدة مثل التوتر، وقضاء الوقت المفرط أمام الشاشات، والبقاء ملتصقين بالهواتف، وتناول العشاء في وقت متأخر من الليل، كلها عوامل يمكن أن تساهم جيدا في وجود مشاكل النوم.



وحسب موقع Hindustan times فقد شاركت خبيرة علم النفس الدكتورة نيتيكا كوهلي قواعد النوم بشكل أفضل وفقًا للممارسات الطبية القديمة، وقالت إن اتباع هذه القواعد يمكن أن يضمن رحلة نوم هادئة ومريحة للفرد دون أن يعاني من أي اضطرابات.

قواعد يجب اتباعها قبل النوم للشعور بالراحة والاسترخاء والاستيقاظ بنشاط:

1- اختيار وقت النوم الصحيح:

يجب اختيار وقت النوم الصحيح ويكون مع غروب الشمس والاستيقاظ مع شروق الشمس، إذا لم يكن هذا عمليًا، فيمكن القيام بشراء سهراية بها ضوء داكن وضوء أبيض لمحاكاة تلك الفترة من الليل وبداية النهار.



2- تناول وجبة العشاء مبكرا:

يجب على الفرد تناول وجبة العشاء مبكراً أي قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات قبل النوم، أو عدم تناول أي طعام بعد الساعة الـ7 مساءً، وتجنب أيضا تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.



3- افصل الكهرباء وابتعد عن الضوضاء:

يجب تجنب تشغيل أي أجهزة كهربائية تصدر الضوء الأزرق بعد الساعة الـ 8:30 حتى الساعة الـ 10 مساءً والتي يمكن أن تزعج الإيقاعات الطبيعية للجسم مثل التلفزيون واللاب توب والتليفونات المحمولة والابتعاد عن أي مصدر ضوضاء يمكن أن يعمل على تنبيه المخ ويزعجه.

4- وضعية النوم:

يوصي علم النفس بالنوم على الجانب الأيسر، فهو يساعد في منع الشعور بحرقان المعدة وغيرها من صعوبات الجهاز الهضمي، وتساعد هذه الوضعية أيضًا في منع الشخير أثناء النوم.



5-تجنب أخذ قيلولة بعد الظهر:

لا ينصح أبدا بالنوم أثناء النهار في أي موسم من مواسم العام لأن ذلك يشعر الجسم بالخمول ويستنزف طاقته من الاسترخاء التي يكون مخزونها لوقت الليل لذلك يجب ظبط وقت الساعة البيولوجية للجسم وتعويده على الاستيقاظ والخلود إلى النوم في ساعات معينة من اليوم.