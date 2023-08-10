الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

روشتة تجعلك تستيقظ في الوقت الذي تريده

لاستيقاظ أسهل صباحا.. أبرز أسباب اضطرابات النوم وطرق مواجهتها

الصباح جميل عندما
الصباح جميل عندما تنام بما يكفي

إذا كنت تستخدم زر الغفوة عندما يرن منبهك وروتينك الصباحي لا يختلف كثيرا عن كهل في أواخر عمره، فهذا الموضوع لك وقد يساعدك في التخلص من تلك العادات السيئة، يبدأ الأمر بمعرفة الأسباب المختلفة لعدم تمكنك من الاستيقاظ في الصباح وماذا تفعل حيالها.

من المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم وتحتاج إلى تعديل روتين وقت النوم، وقد يكون بسبب أحد اضطرابات النوم أو أي حالة كامنة هي السبب وراء نعاسك الصباحي، ولكن هناك علاجات متاحة، سنغطي كل ذلك وأكثر هنا حتى تتمكن من أن تصبح واحدًا من هؤلاء الأشخاص الصباحيين المرحين.

- أسباب صعوبة الاستيقاظ في الصباح


لا تقتصر صعوبة الاستيقاظ في الصباح فقط على حب نومك وكراهية الصباح، فعوامل نمط الحياة والحالات الطبية والأدوية يمكن أن تجعل من الصعب الاستيقاظ. وتشمل هذه:


- الباراسومنيا

 مثل المشي أثناء النوم ، والحديث أثناء النوم ، والذعر الليلي
- مرض توقف التنفس أثناء النوم، والذي يتسبب فترات توقف التنفس أثناء النوم وقد يكون بسبب عضوي.
- قلة النوم

والتي يمكن أن تشمل عدم الحصول على نوم جيد، أو الحرمان من النوم، وهو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.
- التوتر والقلق، اللذان يمكن أن يعوقا قدرتك على النوم أو البقاء نائماً لفترات متواصلة.


- الاكتئاب

الذي تم ربطه بمصدر موثوق بالنعاس المفرط أثناء النهار والأرق.


- اضطرابات النوم بسبب اختلال إيقاع الساعة البيولوجية

والتي يمكن أن تمنعك من تطوير روتين نوم منتظم، مثل اضطراب النوم في العمل بنظام الورديات المسائية أو الورديات المتغيرة ومواعيد الاستيقاظ غير المنتظم.


- تناول بعض الأدوية

مثل مرخيات العضلات، ومضادات الاكتئاب الانتقائية لمثبطات امتصاص السيروتونين،
الألم المزمن، الذي قد يجعل من الصعب الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً

- كيف توقظ نفسك في الصباح؟


هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدتك على الاستيقاظ، إذا كانت هناك حالة كامنة تسبب لك النعاس المفرط أو النعاس في الصباح، فقد تحتاج إلى مجموعة من العلاجات المنزلية والعلاج الطبي.

فيما يلي بعض النصائح والعلاجات التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ بشكل أفضل.

  • احصل على جدول نوم، فالذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم أمر لا بد منه إذا كنت ترغب في الحصول على جدول نوم جيد وتدريب نفسك على الاستيقاظ مبكرًا.
  • اكتشف مقدار النوم الذي تحتاجه - يوصى به من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة - وتهدف إلى النوم مبكرًا بما يكفي حتى تستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش.
  • التزم بجدول نومك كل يوم، بما في ذلك أيام إجازتك، وسيبدأ جسمك في النهاية في الاستيقاظ بشكل طبيعي.
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