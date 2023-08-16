تعرف على روتين النوم الصحي لأهم رجال الأعمال.. ما سرهم؟

للنجاح سبل ووسائل إن قمنا بها سهلنا طريقنا له، ومن ضمن تلك السبل، النوم، أجل النوم لا يقل أهمية عن العمل، ولهذا جمعنا لكم عادات النوم لدى أكثر الناس نجاحا.

في الروتين اليومي، نقسم عادات وطقوس وروتين أكثر الأشخاص نجاحًا في العالم، مع التركيز بشكل خاص على كيفية إدارة نومهم.

بيل جيتس

جدول نوم بيل جيتس | روتين النوم: 7 ساعات:

مع مرور السنين، تحول بيل جيتس من مجرد رجل يعمل طوال الليل، أثناء بناء Microsoft، لرجل يعرف أهمية النوم وفهم عملية النوم وبدأ في الدعوة لها، وكتب على مدونته: “مرة أو مرتين ، مكثت ليلتين على التوالي دون نوم، كنت أعلم أنني لم أكن في أحسن حالاتي عندما كنت أعمل في الغالب مندفعا بالمنبهات كالكافيين والأدرينالين، لكنني كنت مهووسًا بعملي، وشعرت أن النوم الطويل يجعلني كسولا”، اليوم ، ينام جيتس بانتظام سبع ساعات على الأقل كل ليلة.





جيف بيزوس

جدول نوم جيف بيزوس | روتين النوم: 8 ساعات:

في عام 2016، أخبر بيزوس Thrive Global أنه يحب الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة، "ثماني ساعات من النوم تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لي، وأنا أحاول جاهداً أن أجعل ذلك أولوية، بالنسبة لي، هذا هو المبلغ المطلوب للشعور بالنشاط والإثارة".

ريتشارد برانسون

جدول نوم ريتشارد برانسون | روتين النوم: 6 ساعات:

عادةً ما ينهي رجل الأعمال ريتشارد برانسون يومه بعشاء جماعي - لقد استبدل مؤخرًا أكواب الكحول القليلة في المساء بشرب الماء والليمون - ثم يتوجه إلى الفراش في حوالي الساعة 11 مساءً ويستيقظ في الساعة 5 صباحًا لممارسة الرياضة أول شيء في الصباح.



باراك أوباما



جدول نوم باراك أوباما | روتين النوم: من 5 إلى 7 ساعات:

عندما كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في نهاية كل يوم، يتوجه أوباما إلى مكتبه الخاص ويمضي بضع ساعات كل ليلة لنفسه، ومن ثم يتوجه إلى الفراش في أي وقت بين منتصف الليل والساعة 2 صباحًا، ويستيقظ في الساعة 7 صباحًا في صباح اليوم التالي.



شيريل ساندبرج

جدول نوم شيريل ساندبرج | روتين النوم: 8 ساعات

في منشور Quora لعام 2015، سلطت رائدة الأعمال الأمريكية "شيريل ساندبرج" الضوء على الاختلاف في أنماط النوم بينها وبين زوكربيرج، "لقد افترض أنني كنت مريضًا حيث أني أنام في الساعة 9:30 مساءً. شرحت أن لها طفلين صغيرين وهذا جعل الساعة 9:30 مساءً في الغالب هي وقت نومها المعتاد، تستيقظ ساندبرج في الساعة 5.30 صباحًا كل يوم لإعداد أطفالها للمدرسة.

جيسون فرايد

. جدول نوم جيسون فرايد | روتين النوم: 8 ساعات

يقول رجل الأعمال جيسون فرايد Jason Fried "إهمال النوم خطأ فادح. إنه الدين الوحيد الذي لا يمكنك سداده أبدًا ، ويؤثر أيضًا على كل من حولك. أذهب للنوم حوالي الساعة 10 ، واستيقظ حوالي الساعة السادسة -