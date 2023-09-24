الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد اقتراح عودة الضرب في المدارس.. برلمانية: كلنا اتضربنا وطلعنا أصحاب مناصب

النائبة آمال عبدالحميد
النائبة آمال عبدالحميد

علقت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، صاحبة اقتراح عودة الضرب في المدارس، قائلة: "الضرب عادي جدا، وكلنا اتضربنا واتعرضنا لهذا الأسلوب من التربية وطلعنا أسوياء وأصحاب مناصب".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": "زمان الناس كانت أحسن من دلوقتي والعصر اللي فات كان أحسن في المعايير سلوكيًا وأخلاقيًا".

برلمانية: كنا بنعمل اعتبار للمدرس بسبب الضرب

وأضاف: "إحنا دلوقتي عايشين في زمن ازداد فيه الإجرام والتدني الأخلاقي، بسبب عدم وجود اعتبار من الطفل منذ البداية لمن هو أكبر منه".

وتابع: "الضرب غير مقتصر في المدرسة فقط، ولم أتطرق إلى الضرب المبرح ولكن لازم الطالب يعرف انه ممكن يتضرب، كنا بنعمل اعتبار للمدرس ونخشاه بسبب الضرب".

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أهمية الضرب مستدلة على أنه من آمن العقاب أساء الأدب، مرددة: "لا أعني الضرب المبرح ولكن أعني التلويح فقط، وسأقدم الاقتراح وأطرحه تحت قبة البرلمان".

برلمانية آمال عبدالحميد عودة الضرب بالمدارس عودة الضرب عودة العصا

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