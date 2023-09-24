إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية "الزنقور" بمدينة جرجا

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي “مودرن جاس” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الزنقور بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

ضمن المرحلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

ويأتى ذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، حيث قامت شركة مودرن جاز بتنفيذ منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، و2 تعدية دفع أفقي موجه وتنفيذ شبكة ضغط بيني ضغط تشغيل 7 بار بأطوال 4250 مترًا وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 4750 مترًا شاملة تفرعات المنازل.

الشركة تطالب المواطنين سرعة التعاقد على توصيل الغاز

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم بإعلان المواطنين في قرية الزنقور بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

توصيل الغاز بـ40 جنيهاً شهرياً بدون فوائد

وأشار المهندس محمد قنديل رئيس الشركة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 725 وحدة سكنية بالقرية

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 725 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لـ31 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل في أكثر من قطاع مرة واحدة.