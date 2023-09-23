السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغاز الطبيعى فى مصر.. بدايات مثيرة واكتشافات هائلة

محطة تسهيلات غاز
محطة تسهيلات غاز طبيعي فى مصر

تعتبر مصر واحدة من الدول التي تمتلك موارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي، وتاريخ استكشاف واستغلال هذا المورد يعود إلى عقود عديدة، حيث تمثل صناعة الغاز الطبيعي في مصر نموذجًا للنجاح والتقدم، وتعزز من استقرار الاقتصاد وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تركيا وإسرائيل تتجهان نحو تعاون استراتيجى فى الطاقة والتنقيب عن الغاز

بداية استكشاف الغاز:

في عام 1967، انطلقت رحلة استكشاف الغاز الطبيعي في مصر عندما اكتشفت شركة بلاعيم للبترول أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل، كان هذا الاكتشاف هو البداية للاستكشافات الكبرى في مجال الغاز الطبيعي في مصر.

الاستكشافات الكبيرة:

لم تكتف مصر بذلك الاكتشاف الأول، بل توالت الاكتشافات الكبرى، حيث تم في عام 1969 اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط، وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، ثم في عام 1971 تم اكتشاف حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية.

استقرار اقتصاد واستثمارات واعدة.. مصر تحقق نجاحاً استثنائياً فى حقل ظهر

توزيع الإنتاج:

يتوزع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على عدة مناطق، حيث تأتي منطقة البحر المتوسط في المقدمة بنسبة 62% من الإنتاج الوطني، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، وتأتي الصحراء الغربية في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.

هذا الإنتاج يتم عبر عدة شركات مصرية وأجنبية مثل شركة بتروبل، وشركة إيني الإيطالية، وشركة أباتشي الأمريكية، وشركة بي بي الإنجليزية، وشركة شل الهولندية.

اكتشافات حديثة:

مؤخرًا، شهد قطاع البترول في مصر اكتشافات هائلة للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، من بين هذه الاكتشافات نجد حقل نورس بدلتا النيل وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، ولكن أكبر هذه الاكتشافات كان كشف ظهر الذي يُعتبر من ضمن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم.

زيادة في الإنتاج:

وحقق قطاع البترول زيادة غير مسبوقة في الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ثم ارتفاع مرة أخرى مع دخول بعض الحقول والآبار البحرية على خريطة الانتاج ليصل أكثر من 7.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

حقل ظهر:

من بين المشروعات الهامة في مصر هو حقل ظهر، حيث يقدر إجمالي استثمارات تنميته بحوالي 15.6 مليار دولار، حيث بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017 وتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، تم تنفيذ مراحل متعددة لهذا المشروع، بما في ذلك وضع الآبار وتشغيل وحدات تسهيلات الإنتاج برية وخطوط الإنتاج البحرية.

وتشهد صناعة الغاز الطبيعي في مصر تطورًا مستدامًا ومثيرًا، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمورد رئيسي للغاز الطبيعي.

مصر اكتشافات الغاز الطبيعي صناعة الغاز موارد طبيعية

الأكثر قراءة

عاجل.. أمر رئاسى بتقسيم تونس إلى 5 أقاليم لأول مرة فى تاريخها

عاجل.. تنحى رئيس "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكى بسبب شبهات فساد

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

"مكارثى" يعتزم سحب الأموال المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية من الميزانية الأمريكية

ألمانيا تنضم لمنتقدى اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وتونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة