الغاز الطبيعى فى مصر.. بدايات مثيرة واكتشافات هائلة

تعتبر مصر واحدة من الدول التي تمتلك موارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي، وتاريخ استكشاف واستغلال هذا المورد يعود إلى عقود عديدة، حيث تمثل صناعة الغاز الطبيعي في مصر نموذجًا للنجاح والتقدم، وتعزز من استقرار الاقتصاد وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

بداية استكشاف الغاز:

في عام 1967، انطلقت رحلة استكشاف الغاز الطبيعي في مصر عندما اكتشفت شركة بلاعيم للبترول أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل، كان هذا الاكتشاف هو البداية للاستكشافات الكبرى في مجال الغاز الطبيعي في مصر.

الاستكشافات الكبيرة:

لم تكتف مصر بذلك الاكتشاف الأول، بل توالت الاكتشافات الكبرى، حيث تم في عام 1969 اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط، وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، ثم في عام 1971 تم اكتشاف حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية.

توزيع الإنتاج:

يتوزع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على عدة مناطق، حيث تأتي منطقة البحر المتوسط في المقدمة بنسبة 62% من الإنتاج الوطني، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، وتأتي الصحراء الغربية في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.

هذا الإنتاج يتم عبر عدة شركات مصرية وأجنبية مثل شركة بتروبل، وشركة إيني الإيطالية، وشركة أباتشي الأمريكية، وشركة بي بي الإنجليزية، وشركة شل الهولندية.

اكتشافات حديثة:

مؤخرًا، شهد قطاع البترول في مصر اكتشافات هائلة للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، من بين هذه الاكتشافات نجد حقل نورس بدلتا النيل وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، ولكن أكبر هذه الاكتشافات كان كشف ظهر الذي يُعتبر من ضمن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم.

زيادة في الإنتاج:

وحقق قطاع البترول زيادة غير مسبوقة في الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ثم ارتفاع مرة أخرى مع دخول بعض الحقول والآبار البحرية على خريطة الانتاج ليصل أكثر من 7.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

حقل ظهر:

من بين المشروعات الهامة في مصر هو حقل ظهر، حيث يقدر إجمالي استثمارات تنميته بحوالي 15.6 مليار دولار، حيث بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017 وتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، تم تنفيذ مراحل متعددة لهذا المشروع، بما في ذلك وضع الآبار وتشغيل وحدات تسهيلات الإنتاج برية وخطوط الإنتاج البحرية.

وتشهد صناعة الغاز الطبيعي في مصر تطورًا مستدامًا ومثيرًا، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمورد رئيسي للغاز الطبيعي.