افتتاح مشروع ربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تعظيم الدور المصرى فى صناعة الغاز الطبيعى توافرت له رؤية واضحة استندت للإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى ونجاح مصر فى بناء علاقات دولية وإقليمية متميزة وكذلك تعاونها مع شركاء موثوقين لتنمية وزيادة الإنتاج من الثروات الطبيعية وحرص قطاع البترول باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمقومات اللازمة لنجاح هذا الاستثمار .

وأوضح الملا خلال افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بالإسكندرية، أن صناعة البترول بما لديها من تاريخ عريق ورؤية تعمل دائماً على تحقيق أعلى عائد اقتصادى من الموارد الطبيعية وأن مجمع غازات الصحراء الغربية أحد الصروح البترولية الهامة التى تخدم احتياجات السوق المحلى ومجمعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعى، وأن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التى بدأت عام 2016 وضعت تصوراً لتطوير وزيادة قدرات الكيانات الإنتاجية لتواكب معدلات النمو وزيادة احتياجات الأسواق، ومن ثم فإننا اليوم شهدنا افتتاح مرحلة جديدة من مراحل زيادة إنتاج المصانع بمجمع الصحراء الغربية وكذلك زيادة تأمين إمداداته.

واستمع الوزير لعرض توضيحى من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو تضمن أن ما تحقق فى مشروع ربط خط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية هو مثال واقعى على الإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية اللازمة لزيادة وتأمين الإنتاج، حيث أن هذا الربط جاء ليتم تغذية المجمع من حقول البحر المتوسط بخلاف التغذية الرئيسية للمجمع من غازات حقول الصحراء الغربية، مما يعمل على زيادة تأمين التغذية ويحقق الاستفادة الكاملة من الغازات الغنية بالمشتقات المُكتشفة بالبحر المتوسط تحقيقاً لما تستهدفه استراتيجية الوزارة من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومشتقاته.



وأضاف ياسر أن شركة جاسكو قد قامت بإنشاء خط لنقل غازات حقل ريفين من منطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة بالإضافة إلى مد وصلة بطول 5 كم وقطر 18 بوصة لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية.