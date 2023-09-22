تركيا وإسرائيل تتجهان نحو تعاون استراتيجى فى الطاقة والتنقيب عن الغاز

فى خطوة تاريخية

في خطوة غير متوقعة وتاريخية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس أن تركيا وإسرائيل سيتعاونان في مجال الطاقة والتنقيب عن الغاز وسيقومان بتشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر التراب التركي.

لقاء تاريخي جمع بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي

وجاء ذلك خلال لقاء تاريخي جمع بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل تطورًا هامًا في العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من التوترات بسبب القضايا السياسية والفلسطينية، بما يكشف أن هذا اللقاء لم يكن مجرد لقاء دبلوماسي عابر؛ بل كانت خطوة استراتيجية مهمة تشير إلى تغيير كبير في العلاقات بين البلدين.

وتمثل أحدث مفاجأة في هذا السياق إعلان الرئيس أردوغان أن تركيا وإسرائيل ستتعاونان في مجال التنقيب عن الطاقة، وسيتم أيضًا تشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

تفاصيل الإعلان:

أكد الرئيس التركي أن هذا التعاون سيشمل التنقيب عن الطاقة في مناطق محددة، وسيتم البدء في عمليات التنقيب قريبًا، يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث سيساهم في توفير مصادر إضافية للطاقة للبلدين وسيسهم في تعزيز استقرار أسعار الطاقة عالميًا.

نقل الطاقة إلى أوروبا

أضاف أردوغان أن هذا التعاون لن يقتصر على التنقيب فقط، بل سيشمل أيضًا تشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا، مما يعزز مكانة تركيا كمركز استراتيجي لنقل الطاقة إلى العالم.

15 مليار دولار على الأقل

بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، تم التوصل إلى اتفاق لزيادة حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل من 9.5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولى.

كما أعلن أيضًا عن تشكيل آلية تنسيق بين الوزارات الحكومية في البلدين لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا، مما يعزز من آفاق التعاون الثنائي.