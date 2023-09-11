الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

لقاء السيسي وأردوغان
لقاء السيسي وأردوغان في نيودلهي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثتين، إن علاقات تركيا مع مصر أفضل من ذي قبل، مشيرا إلى أنهم قد تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشكلات الإقليمية، بخاصة القضية السورية.

وأوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديث للصحفيين، على متن الطائرة أثناء العودة من الهند، أن أنقرة ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر، وستعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وذلك وفق قناة "trt" التركية.

لقاء الرئيس السيسى وأردوغان

وبشأن لقاء أردوغان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أشار أردوغان إلى أنه تم تبادل الدعوات بشأن عقد لقاء آخر، قائلًا: "هم دعونا إلى مصر، ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا، والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة".

وأوضح أردوغان أن تركيا تحاول منع حدوث أزمة غذاء عالمي، بسعيها لإعادة فتح ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود، قائلا إن ذلك لمنع العالم من الانجرار إلى أزمة جديدة في الغذاء أو الطاقة أو غيرهما من الأزمات ولمنع إراقة مزيد من الدماء.

وقال الرئيس التركي إنه من المفيد لتركيا والمنطقة والعالم أن يتضمن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين إشارة إلى جهود تركيا في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

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السيسى يلتقى أردوغان فى نيودلهى.. لدفع مسار العلاقات والبناء على التقدم الملموس

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى وأردوغان فى الهند

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بنيودلهي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد الجانبان أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

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أردوغان يعد بخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة

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