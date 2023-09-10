السيسى يلتقى أردوغان فى نيودلهى.. لدفع مسار العلاقات والبناء على التقدم الملموس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في نيودلهي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

‏‎وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

نحو تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ

كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.