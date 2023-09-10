الرئيس السيسى: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التى باتت تتخذ أبعادا خطيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، أنه يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" ضمان توافر التمويل اللازم.

الرئيس السيسي يشارك في قمة العشرين

وشدد الرئيس السيسي، خلال مشاركته فى قمة العشرين، على أهمية توافر وسائل التنفيذ خاصة بعد رئاسة مصر مؤتمر "cop27"، وذلك من الناحية التمويلية من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها.