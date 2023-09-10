الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، أن لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية بين الدول.

الرئيس السيسي يشارك في قمة العشرين

وتابع الرئيس السيسي، أن الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.