دخول البئر الـ20 بحقل ظهر على خريطة الإنتاج نهاية أكتوبر 2023

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه ما زالت هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر

وأشار وزير البترول، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون والتكامل في صناعة البترول المصرية، وأنهما يمتلكان من الخبرة والإمكانيات التي تمكنهما من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة، ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز.

وخلال جمعية بتروشروق، أشاد "الملا" بالشراكة الناجحة مع الشركاء إينى وبى بى وروزنفت ومبادلة الإماراتية في مشروع حقل ظهر، والجهود المبذولة من العاملين في شركة بتروبل؛ للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج.

كما وجه "الملا" بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتا إلى استعداد كل أجهزة الدولة لتقديم أوجه الدعم في هذا المشروع الذي يعد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر.

كما وجه الملا بأهمية الاستدامة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق عبر تقنية الفيديو كوانفرانس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2022 / 2023.

واستعرض المهندس خالد موافى، رئيس شركة بتروبل، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالى 93 مليون برميل زيت مكافئ.

وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى 737 مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1 ، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل أنتاج 9 ملايين قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى 100 برميل متكثفات بإجمالى إحتياطى يقدر بحوالي 2 مليون برميل زيت مكافئ.

وأشار "موافي" إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الانتاج من الزيت الخام حيث قامت الشركة بانشاء خطين بحريين قطر 14 بوصة بطول 11 كم وقطر 7 بوصات بطول 11 كم لتوصيل منصات الانتاج البحرية بتسهيلات البتريكو وكذلك جاري أنشاء خط بحري قطر 7 بوصات بطول 10 كم كخط احتياطي إضافي، كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الأمان بها الي اقصي حدود ممكنه وذلك من خلال التركيز علي المشروعات المرتبطة برفع معايير الأمن والسلامة.

وأوضح المهندس خالد موافي أن المتوسط اليومى لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022/ 2023 بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعب، وحوالي 3700 برميل يوميًا من المتكثفات، لافتا إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر القادم كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج.

كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل، ما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الإسترجاع من الحقل، مشيرًا إلى أنه جارٍ الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025، والاستمرار قدما فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.