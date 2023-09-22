بطول 100 كيلومتر.. الوادي الجديد تستكمل مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي ٢٥ يناير، البالغ عددهم ٧٠٠ عميل حتى الآن، بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المُغذي للقطاع.

بطول 100 كم.. مد شبكات الغاز الطبيعي بأحياء الخارجة

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال بلغت أكثر من ١٠٠ كم، تضمنت أحياء البلد القديمة و السبط البحري و السبط الشرقي والمجاهدين والبري وأرض السلام وطريق الداخلة، كما يجري حاليًا العمل بالقطاع الذي يضم أحياء الزراعيين والأمل والبلوكات السكنية بالمنطقة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تحويل ٦٨٠٠ ‪عميل بالمدينة، بالإضافة إلى تحويل اكثر من ٣٢٥ سيارة للعمل بالغاز الطبيعي .

دعم قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة ضمن حياة كريمة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي الدعم الموجه لرفع كفاءة وقدرة قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة، بلغ نحو ٧٤ مليون جنيه، لاستيعاب الأحمال المتزايدة بالتزامن مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " الخدمة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة (قدرة ٣.٨ ميجاوات) والتي تم دعمها بوحدة توليد بتكلفة بلغت ١٨ مليون جنيه؛ وذلك للاطمئنان علي استقرار التغذية الكهربية بالمركز يرافقه المهندس ياسر عمر مدير قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن خالص تقديره لدعم وزارة الكهرباء ومسئولي الشركة القابضة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على إجراء عَمرة لـ٣ وحدات توليد لتحسين كفاءة قدراتها بمحطة توليد كهرباء الفرافرة بإجمالي قدرات (٥.٧ ميجاوات) وبتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه، لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.